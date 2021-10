«Sono un nuovo rossonero»: Milan, la gioia di Mirante – FOTO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonio Mirante ha celebrato sui propri profili social l’ufficialità del trasferimento al Milan. Ecco il suo messaggio – FOTO Antonio Mirante, nuovo portiere rossonero arrivato a Milanello per sostituire l’infortunato Mike Maignan, ha festeggiato sul proprio profilo Instagram l’avvenuto passaggio al Milan: View this post on Instagram Un post condiviso da Antonio Mirante (@antonioMirante83) «Sono un nuovo rossonero». la didascalia a corredo della FOTO che lo ritrae con Maldini e Massara dopo la firma sul contratto, valido fino al 30 giugno del 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Antonioha celebrato sui propri profili social l’ufficialità del trasferimento al. Ecco il suo messaggio –Antonioportierearrivato aello per sostituire l’infortunato Mike Maignan, ha festeggiato sul proprio profilo Instagram l’avvenuto passaggio al: View this post on Instagram Un post condiviso da Antonio(@antonio83) «un». la didascalia a corredo dellache lo ritrae con Maldini e Massara dopo la firma sul contratto, valido fino al 30 giugno del 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

