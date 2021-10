Sono 1.264 i medici sospesi perché non vaccinati. L’Ordine ridimensiona la narrativa No vax: «È solo lo 0,27%» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono lo 0,27% i medici No vax attualmente sospesi in Italia per essersi opposti alla vaccinazione anti Covid. Il dato, pari a 1.264 unità, è stato diffuso dalla Federazione nazionale Ordini dei medici (Fnomceo). «Dall’inizio le sospensioni Sono state 1.636, delle quali 372 poi revocate per l’avvenuta vaccinazione», ha spiegato dalla federazione, precisando che Sono «62 su 106 gli Ordini che hanno comunicato almeno una sospensione alla Fnomceo». Il dato è in controtendenza con quanto sostenuto dai gruppi anti vaccinisti, e cioè che sarebbe in molti nel mondo medico ad essere contro la profilassi. «I medici che non si Sono vaccinati restano una minoranza», commenta il presidente Filippo Anelli: «In questo momento – evidenzia – i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021)lo 0,27% iNo vax attualmentein Italia per essersi opposti alla vaccinazione anti Covid. Il dato, pari a 1.264 unità, è stato diffuso dalla Federazione nazionale Ordini dei(Fnomceo). «Dall’inizio le sospensionistate 1.636, delle quali 372 poi revocate per l’avvenuta vaccinazione», ha spiegato dalla federazione, precisando che«62 su 106 gli Ordini che hanno comunicato almeno una sospensione alla Fnomceo». Il dato è in controtendenza con quanto sostenuto dai gruppi anti vaccinisti, e cioè che sarebbe in molti nel mondo medico ad essere contro la profilassi. «Iche non sirestano una minoranza», commenta il presidente Filippo Anelli: «In questo momento – evidenzia – i ...

Advertising

Adnkronos : Covid, sono 1.264 i medici non vaccinati sospesi: 'E' solo lo 0,27%'. - calabrianewsit : Covid Italia, sono 1.264 i medici non vaccinati che sono stati sospesi: 'E' solo lo 0,27%' - - infoitsalute : Covid, sono 1.264 i medici sospesi perché non vaccinati. Il presidente dell’Ordine: “Solo lo… - highlandermarc : RT @Adnkronos: Covid, sono 1.264 i medici non vaccinati sospesi: 'E' solo lo 0,27%'. - alesmari8 : RT @Adnkronos: Covid, sono 1.264 i medici non vaccinati sospesi: 'E' solo lo 0,27%'. -