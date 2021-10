Sonia Bruganelli | la foto sexy nella vasca | il dettaglio fetish

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Boom di commenti infuocati per l'editorialista del Gf Vip che si è immortalata in un momento di relax molto sensuale. Il weekend è sacro per, che approfitta di due giorni di riposo per riprendersi dalle fatiche del Grande Fratello Vip, protagonista due volte a settimana. Impegnativo il ruolo di opinionista, ancora più spinoso quello di rivale della sua compagna d'avventura, Adriana Volpe, con la quale si infiammano costantemente, dentro e fuori lo studio. Così venerdì sera, subito dopo la puntata, la moglie di Paolo Bonolis è corsa a casa e si è rilassata con un bel bagno caldo davanti alla tv. Leggi anche: Arriva la seconda stagione di Imma Tataranni: ecco quando andrà in onda, condivisa sui social,è in camera, ma ciò che colpisce è il ...