Soldati mezzi nudi che si spaccano mattoni in testa. Kim Jong Un festeggia il partito dei Lavoratori (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'occasione è il 76esimo anniversario della fondazione del partito dei Lavoratori di Corea. A Pyongyang c'è stata un'esibizione di missili e armamenti, e poi, sotto gli occhi del leader Kim Jong Un, una parata di forze di autodifesa. I muscoli si mostrano non solo con i test missilistici e nucleari, ma anche a torso nudo: e quindi Soldati mezzi nudi che spaccano tavolette di legno, lastre di cemento, mattoni rotti sulle teste. Al di là della pittoresca esibizione, trasmessa dall'agenzia di stampa nazionale, nella liturgia nordcoreana anche l'inedita parata di autodifesa ha un significato. E riguarda la necessità di mostrare al mondo che i Soldati di Pyongyang sono pronti a tutto, anche se piegati da mesi di chiusura dei confini a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'occasione è il 76esimo anniversario della fondazione deldeidi Corea. A Pyongyang c'è stata un'esibizione di missili e armamenti, e poi, sotto gli occhi del leader KimUn, una parata di forze di autodifesa. I muscoli si mostrano non solo con i test missilistici e nucleari, ma anche a torso nudo: e quindichetavolette di legno, lastre di cemento,rotti sulle teste. Al di là della pittoresca esibizione, trasmessa dall'agenzia di stampa nazionale, nella liturgia nordcoreana anche l'inedita parata di autodifesa ha un significato. E riguarda la necessità di mostrare al mondo che idi Pyongyang sono pronti a tutto, anche se piegati da mesi di chiusura dei confini a ...

