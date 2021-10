Sofia Goggia investe in 2500 galline: “Fanno le uova per Cracco. Vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e ascoltano musica classica” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sofia Goggia ha deciso di investire nelle galline per rilanciare e sostenere la sua terra d’origine, la Bergamasca. La “rivelazione” è arrivata in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha spiegato come è nato questo progetto e l’importanza di salvaguardare e valorizzare la cultura contadina. “Ho deciso di investire nel progetto ‘Le Selvagge‘, un’azienda agricola che alleva 2500 galline – ha annunciato la sciatrice -: Vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e sotto Selvino, a Lonno, ascoltano musica classica tutto il giorno e le loro uova, certificate come biologiche, sono vendute anche a ristoranti top, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha deciso di investire nelleper rilanciare e sostenere la sua terra d’origine, la Bergamasca. La “rivelazione” è arrivata in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha spiegato come è nato questo progetto e l’importanza di salvaguardare e valorizzare la cultura contadina. “Ho deciso di investire nel progetto ‘Le Selvagge‘, un’azienda agricola che alleva– ha annunciato la sciatrice -:in une sotto Selvino, a Lonno,tutto il giorno e le loro, certificate come biologiche, sono vendute anche a ristoranti top, ...

