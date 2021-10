Sofia Goggia extra sci, investe in un’azienda biologica: “Le mie galline ascoltano musica, uova ai ristoranti top” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sofia Goggia si sta avvicinando a grandi passi verso l’inizio della stagione invernale, che culminerà con le Olimpiadi di Pechino 2022. In attesa di iniziare il tour de force con le varie gare di Coppa del Mondo, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha deciso di investire in un progetto extra sci. La bergamasca ne ha parlato al Corriere della Sera: “Ho deciso di investire nel progetto “Le Selvagge”, un’azienda agricola che alleva 2500 galline: vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e sotto Selvino, a Lonno, ascoltano musica classica tutto il giorno e le loro uova, certificate come biologiche, sono vendute anche a ristoranti, ad esempio quelli di Cracco a Portofino e a Milano e il Carlo Magno a Brescia“. Le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021)si sta avvicinando a grandi passi verso l’inizio della stagione invernale, che culminerà con le Olimpiadi di Pechino 2022. In attesa di iniziare il tour de force con le varie gare di Coppa del Mondo, la Campionessa Olimpica di discesa libera ha deciso di investire in un progettosci. La bergamasca ne ha parlato al Corriere della Sera: “Ho deciso di investire nel progetto “Le Selvagge”,agricola che alleva 2500: vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e sotto Selvino, a Lonno,classica tutto il giorno e le loro, certificate come biologiche, sono vendute anche a, ad esempio quelli di Cracco a Portofino e a Milano e il Carlo Magno a Brescia“. Le ...

