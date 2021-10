“Soffro di dismorfismo corporeo” | le parole di Meghan Fox Cos’è la dismorfobia

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante un’intervista a GQ Style British, tenuta insieme al compagno Machine Gun Kelly, Megan Fox ha dichiarato di soffrire di bassa autostima e di. Chi soffre di questo disturbo, anche noto come dismorfofobia, prova un senso costante di insoddisfazione del proprio corpo e tende a sviluppare una preoccupazione cronica per qualunque difetto estetico. “Mi capita di guardare qualcuno e pensare: ‘Quella persona è così bella. La sua vita deve essere così facile. Molto probabilmente però quella persona non si sente così con se stessa’», ha dichiarato l’attrice statunitense – “di dismorfofobia corporea. Ho molte profonde insicurezze”. La dismorfofobia è un disturbo sempre più diffuso in una società come la nostra sempre più incentrata sull’immagine. I sintomi possono svilupparsi con gradualità o all’improvviso e, ...