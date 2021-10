Smau Milano 2021: la Camera di Commercio al fianco delle imprese tarantine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Taranto, on. Gianfranco Chiarelli, insieme al Segretario generale dr.ssa Claudia Sanesi ed alla Responsabile della Promozione dell’Ente, dr.ssa Francesca Sanesi, ha partecipato ieri alla prima giornata di Smau Milano, l’evento di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale e la principale piattaforma di business matching in Italia. L’on. Chiarelli ha potuto visitare gli stand delle Startup innovative tarantine espositrici nell’area dedicata alla nostra provincia: Preinvel, befreest, PinBike e SolarFertigation, discutendo con i CEO di prodotti e prospettive nell’ottica della sostenibilità . Il Commissario ha inoltre consegnato a CISA Spa, rappresentata dalla Responsabile Relazioni Esterne e ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Commissario Straordinario delladidi Taranto, on. Gianfranco Chiarelli, insieme al Segretario generale dr.ssa Claudia Sanesi ed alla Responsabile della Promozione dell’Ente, dr.ssa Francesca Sanesi, ha partecipato ieri alla prima giornata di, l’evento di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale e la principale piattaforma di business matching in Italia. L’on. Chiarelli ha potuto visitare gli standStartup innovativeespositrici nell’area dedicata alla nostra provincia: Preinvel, befreest, PinBike e SolarFertigation, discutendo con i CEO di prodotti e prospettive nell’ottica della sostenibilità . Il Commissario ha inoltre consegnato a CISA Spa, rappresentata dalla Responsabile Relazioni Esterne e ...

