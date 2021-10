Smartworking, nuovo passo indietro di Amazon sul rientro in ufficio: alcuni dipendenti potrebbero lavorare da remoto per sempre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Amazon ha rinunciato a riportare i propri impiegati in ufficio a partire da gennaio e ha annunciato che lascerà ogni decisione sullo Smartworking a chi dirige i singoli team. Si tratta di un nuovo cambio di passo per il gigante di Seattle, che a marzo aveva annunciato il ritorno a una cultura “incentrata sull’ufficio” con la fine della pandemia. Secondo l’amministratore delegato Andy Jassy, la decisione sull’eventuale rientro spetterà ai dirigenti dei singoli team, lasciando aperta la possibilità che molti dipendenti di continuino a lavorare da casa anche in futuro. “Prevediamo che ci saranno team che continueranno a lavorare principalmente da remoto, altri che lavoreranno sia da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha rinunciato a riportare i propri impiegati ina partire da gennaio e ha annunciato che lascerà ogni decisione sulloa chi dirige i singoli team. Si tratta di uncambio diper il gigante di Seattle, che a marzo aveva annunciato il ritorno a una cultura “incentrata sull’” con la fine della pandemia. Secondo l’amministratore delegato Andy Jassy, la decisione sull’eventualespetterà ai dirigenti dei singoli team, lasciando aperta la possibilità che moltidi continuino ada casa anche in futuro. “Prevediamo che ci saranno team che continueranno aprincipalmente da, altri che lavoreranno sia da ...

