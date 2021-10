“Siamo qui”, Vasco Rossi torna con un nuovo album (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – E’ un Rossi Vasco maturo e esistenzialista, che cita filosofi come Heidegger, Sartre e Galimberti, ma senza abbandonare la sua ironia, quello di oggi a Milano, da dove ha lanciato il suo nuovo attesissimo album di “Siamo qui”, che uscirà nell’ormai celeberrima data scaramantica 12.11.21.In controtendenza rispetto alle mode rap, trap o hip hop, non c’è featuring, nè elettronica nel nuovo lavoro del cantautore modenese, dove è “tutto suonato” con strumenti veri: batterie, basso, chitarre elettriche e tastiere. “Parlo dei guai della condizione umana, che è quella di essere gettati nel mondo come dice Heidegger senza averlo chiesto e controllando poco o nulla”, ha raccontato Vasco oggi in conferenza stampa, dove è entrato dicendosi “schiavo dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – E’ unmaturo e esistenzialista, che cita filosofi come Heidegger, Sartre e Galimberti, ma senza abbandonare la sua ironia, quello di oggi a Milano, da dove ha lanciato il suoattesissimodi “qui”, che uscirà nell’ormai celeberrima data scaramantica 12.11.21.In controtendenza rispetto alle mode rap, trap o hip hop, non c’è featuring, nè elettronica nellavoro del cantautore modenese, dove è “tutto suonato” con strumenti veri: batterie, basso, chitarre elettriche e tastiere. “Parlo dei guai della condizione umana, che è quella di essere gettati nel mondo come dice Heidegger senza averlo chiesto e controllando poco o nulla”, ha raccontatooggi in conferenza stampa, dove è entrato dicendosi “schiavo dei ...

