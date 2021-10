“Siamo Qui”, il nuovo brano di Vasco Rossi dal 15 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È in arrivo il nuovo Vasco Rossi con “Siamo Qui”, il singolo fuori dappertutto e in radio da venerdì 15 ottobre. “Siamo Qui”, la canzone, che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di 1 mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nell’ormai celeberrima data palindroma … e scaramantica, 12.11.21. Una speciale versione acustica del brano è inclusa nel doppio LP e nel box super de luxe, due delle 9 differenti confezioni disponibili che faranno la gioia dei fan e superfan collezionisti e amanti delle edizioni in vinile, o numerate o autografate e/o con 45 giri incluso. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È in arrivo ilcon “Qui”, il singolo fuori dappertutto e in radio da venerdì 15. “Qui”, la canzone, che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di 1 mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nell’ormai celeberrima data palindroma … e scaramantica, 12.11.21. Una speciale versione acustica delè inclusa nel doppio LP e nel box super de luxe, due delle 9 differenti confezioni disponibili che faranno la gioia dei fan e superfan collezionisti e amanti delle edizioni in vinile, o numerate o autografate e/o con 45 giri incluso. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

vascorossi : Fuori dappertutto ???? con super pillola del making of by #pepsyromanoff ???? presave link: - galeazzobignami : Cioè noi abbiamo un Ministro (tra l’altro uno dei peggiori, Roberto Speranza) espressione di un partito fondato da… - redazioneiene : Passaggio del testimone… fatto! ?? Benvenuta a #LeIene, Rocío, qui sei a casa! ?? Siamo LIVE su #Italia1 e su tutti i… - ceci_gioia33 : Noi non vediamo l'ora di tornare live Siamo qui che ti aspettiamo Ci manchi tantissimo anche tu @MarroneEmma ?? - Gabrigrifo1 : @SimonaVentura17 @OrioliPaolo Non serve, per legge in qualsiasi altro paese si può lavorare in luoghi non al pubbli… -