Siamo Qui di Vasco Rossi, il nuovo singolo in una pillola del making of (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Esce tra qualche giorno Siamo Qui di Vasco Rossi, il nuovo singolo che anticipa l’album di pRossima pubblicazione e che porta lo stesso nome. Per ascoltare il nuovo brano inedito del Blasco non bisognerà che aspettare un paio di giorni ormai: l’uscita è attesa per venerdì 15 ottobre. Per ingannare l’attesa, il rocker ha condiviso una piccola del making of del video ufficiale, realizzato in Puglia la scorsa estate con la partecipazione di un’attrice molto apprezzata. Siamo Qui di Vasco Rossi è il singolo che vanta la presenza di Alice Pagani nella clip ufficiale, coprotagonista della storia raccontata sapientemente dall’insostituibile Pepsy Romanoff, amico fidato e regista di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Esce tra qualche giornoQui di, ilche anticipa l’album di pma pubblicazione e che porta lo stesso nome. Per ascoltare ilbrano inedito del Blasco non bisognerà che aspettare un paio di giorni ormai: l’uscita è attesa per venerdì 15 ottobre. Per ingannare l’attesa, il rocker ha condiviso una piccola delof del video ufficiale, realizzato in Puglia la scorsa estate con la partecipazione di un’attrice molto apprezzata.Qui diè ilche vanta la presenza di Alice Pagani nella clip ufficiale, coprotagonista della storia raccontata sapientemente dall’insostituibile Pepsy Romanoff, amico fidato e regista di ...

