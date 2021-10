“Siamo ancora dentro la pandemia”, poi Speranza smorza l’allarme: “80% vaccinati e solo prima dose all’85%” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Recentemente Draghi ha affermato che ‘finalmente si vede l’uscita dalla pandemia’, così come, molti ‘esperti’ interni al Cts, che hanno avallato la prossimità del fine allarme, tuttavia il ministro della salute continua a vederla diversamente, ed oggi ha tenuto a ribadire che ”Siamo in una fase diversa rispetto alla precedente. Siamo ancora dentro la pandemia di Covid-19, ma in una fase diversa, seppur con atteggiamenti ancora di prudenza e cautela“. Speranza: “Superato l’80% dei vaccinati, e Siamo all’85% per quanti hanno fatto solo la prima dose” Quindi Speranza, intervenendo al convegno ‘La psiche al centro della vita’, promosso dal ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Recentemente Draghi ha affermato che ‘finalmente si vede l’uscita dalla’, così come, molti ‘esperti’ interni al Cts, che hanno avallato la prossimità del fine allarme, tuttavia il ministro della salute continua a vederla diversamente, ed oggi ha tenuto a ribadire che ”in una fase diversa rispetto alla precedente.ladi Covid-19, ma in una fase diversa, seppur con atteggiamentidi prudenza e cautela“.: “Superato l’80% dei, eper quanti hanno fattola” Quindi, intervenendo al convegno ‘La psiche al centro della vita’, promosso dal ...

Advertising

AmorosoOF : Ricordate chi siamo; so che quello che abbiamo condiviso e che ancora condivideremo va oltre le mascherine ed è più… - reportrai3 : Siamo ancora noi a guardare la tv o è lei che guarda noi? Le nuove inchieste di #Report dal 25 ottobre in prima se… - robertosaviano : Ci siamo. Domani esce “Sono ancora vivo” (@baopublishing)! Lo presenterò a Milano in diretta Facebook e Instagram d… - 152Elena : @eciucchi Tranquillo, proprio oggi mi hanno ribadito che noi sanitari vaccinati siamo tutti al soldo di Big pharma… - FaNaTiKo10 : interisti lo sappiamo come siamo,i napoletani non ne parliamo, ma i milanisti che sono tornati dal letargo dopo 10… -