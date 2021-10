Siamo alla follia. Show della Meloni alla Camera. La leader di FdI accusa la Lamorgese di non aver agito contro i manifestanti. “Sapeva e non ha fatto nulla”. La ministra: “Rischioso arrestare Castellino in piazza” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ribadisco la piena solidarietà alla Cgil, alle forze di polizia e ai 38 operatori rimasti feriti. Il prossimo 29 ottobre presenterò qui una dettaglia informativa che si avvarrà delle relazioni. Gli elementi acquisiti consentono di focalizzare l’attenzione su Giuliano Castellino. Il Castellino è destinatario di Daspo, con obbligo di soggiorno, integrato a restrizioni alla mobilità dalle 21 in poi. La decisione di procedere nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile nella considerazione che un evento coercitivo in un contesto di eccitazione rischiava di generare azioni con la conseguente degenerazione dell’ordine pubblico. La condotta di Castellino nel successivo assalto alla sede della Cgil lo ha portato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ribadisco la piena solidarietàCgil, alle forze di polizia e ai 38 operatori rimasti feriti. Il prossimo 29 ottobre presenterò qui una dettaglia informativa che si avvarrà delle relazioni. Gli elementi acquisiti consentono di focalizzare l’attenzione su Giuliano. Ilè destinatario di Daspo, con obbligo di soggiorno, integrato a restrizionimobilità dalle 21 in poi. La decisione di procedere nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile nella considerazione che un evento coercitivo in un contesto di eccitazione rischiava di generare azioni con la conseguente degenerazione dell’ordine pubblico. La condotta dinel successivo assaltosedeCgil lo ha portato ...

