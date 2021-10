Serie B, le designazioni arbitrali della 8a giornata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Serie B ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata di campionato. Ecco a chi sono state affidate le partite di questo weekend: ASCOLI – LECCE h. 14.00 DIONISI RANGHETTI – MIELE D. IV: VILLA Var: MARINELLI Avar: CECCONI CROTONE – PISA h. 14.00 BARONI PAGANESSI – SCARPA IV: SCATENA VAR: DI MARTINO AVAR: PAGNOTTA LR VICENZA – REGGINA h. 14.00 GARIGLIO ALASSIO – GARZELLI IV: GIORDANO VAR: PAIRETTO AVAR: MARGANI PORDENONE – TERNANA h. 14.00 MINELLI DI MONTE – CIPRIANI IV: BONACINA VAR: GHERSINI AVAR: ROSSI C. COSENZA – FROSINONE h. 16.15 FOURNEAU AVALOS – D’ASCANIO IV: GEMELLI VAR: RAPUANO AVAR: CAPALDO PERUGIA – BRESCIA h. 16.15 GUIDA COLAROSSI – SACCENTI IV: SCARPA VAR: ABBATTISTA AVAR: ROSSI L. COMO – ALESSANDRIA h. 18.30 PEZZUTO MUTO – TRINCHIERI IV: CHERCHI VAR: PICCININI AVAR: AFFATATO CREMONESE – ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) LaB ha reso note leper l’ottavadi campionato. Ecco a chi sono state affidate le partite di questo weekend: ASCOLI – LECCE h. 14.00 DIONISI RANGHETTI – MIELE D. IV: VILLA Var: MARINELLI Avar: CECCONI CROTONE – PISA h. 14.00 BARONI PAGANESSI – SCARPA IV: SCATENA VAR: DI MARTINO AVAR: PAGNOTTA LR VICENZA – REGGINA h. 14.00 GARIGLIO ALASSIO – GARZELLI IV: GIORDANO VAR: PAIRETTO AVAR: MARGANI PORDENONE – TERNANA h. 14.00 MINELLI DI MONTE – CIPRIANI IV: BONACINA VAR: GHERSINI AVAR: ROSSI C. COSENZA – FROSINONE h. 16.15 FOURNEAU AVALOS – D’ASCANIO IV: GEMELLI VAR: RAPUANO AVAR: CAPALDO PERUGIA – BRESCIA h. 16.15 GUIDA COLAROSSI – SACCENTI IV: SCARPA VAR: ABBATTISTA AVAR: ROSSI L. COMO – ALESSANDRIA h. 18.30 PEZZUTO MUTO – TRINCHIERI IV: CHERCHI VAR: PICCININI AVAR: AFFATATO CREMONESE – ...

