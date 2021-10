Sensualità a corte, il ritorno di Jean Claude e Madre a Honolulu (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre su Italia 1 torna l’appuntamento con Honolulu, il nuovo programma comico condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli in cui sul palco si alternano giovani promesse e veterani della comicità italiana. All’interno della trasmissione c’è anche un’altra novità: il ritorno in tv di Sensualità a corte, la serie di sketch con protagonisti il baronetto Jean Claude e Madre. I celebri personaggi interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino, nati nel 2005 a Mai dire lunedì, tornano dopo tre anni dalla loro ultima apparizione a Mai Dire Talk. Questa volta in una veste inedita: se all’inizio gli sketch erano ispirati all’atmosfera di Elisa di Rivombrosa, la versione 2021 prende spunto da Bridgerton, la famosissima serie tv in costume che è stata la ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre su Italia 1 torna l’appuntamento con, il nuovo programma comico condotto da Fatima Trotta e Francesco Mandelli in cui sul palco si alternano giovani promesse e veterani della comicità italiana. All’interno della trasmissione c’è anche un’altra novità: ilin tv di, la serie di sketch con protagonisti il baronetto. I celebri personaggi interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino, nati nel 2005 a Mai dire lunedì, tornano dopo tre anni dalla loro ultima apparizione a Mai Dire Talk. Questa volta in una veste inedita: se all’inizio gli sketch erano ispirati all’atmosfera di Elisa di Rivombrosa, la versione 2021 prende spunto da Bridgerton, la famosissima serie tv in costume che è stata la ...

luca_tata : Una fiction su Virgilio interpretato dal tipo bono di Sensualità a corte 9 - davide86p : Comunque Raga la Volpe ha la stessa voce di Jean-Claude di Sensualità a corte ??#gfvip - TiChecco : @pallazzo3000 @frailmari @dan_maze @houseofbrackets No dai sensualità a Corte non si può criticare, cioè why! - __barbarella__ : C'è una nuova stagione di Sensualità a Corte. - ErGeometra : RT @_SimoTarantino: Sensualità a corte. -

