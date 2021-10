Secondo Giorgia Meloni esiste la matrice antifascista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “A Roma era Forza Nuova, certo, è una matrice fascista, a Milano erano anarchici, una matrice antifascista, la violenza è sempre violenza o va condannata solo da una parte?”. Lo dice Giorgia Meloni, in piazza a Trieste, rispondendo ai giornalisti che le chiedono delle sue parole sulla matrice degli scontri di piazza a Roma. “Noi – conclude – abbiamo condannato senza se e senza ma qualsiasi forma di violenza, ma sta al ministero dell’Interno di impedire che queste cose accadano”. Bravo #Formigli … e io mi domando e mi chiedo: “ ma la Meloni ci crede quando mette allo stesso piano fascismo e antifascismo?! Per carità! #ottoemezzo pic.twitter.com/Oxx0UPAQZ5 — Lellesan79 (@Emanuel95917662) October 12, 2021 Adesso il punto è diventato: è colpa dei fascisti? Sì. Ma non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “A Roma era Forza Nuova, certo, è unafascista, a Milano erano anarchici, una, la violenza è sempre violenza o va condannata solo da una parte?”. Lo dice, in piazza a Trieste, rispondendo ai giornalisti che le chiedono delle sue parole sulladegli scontri di piazza a Roma. “Noi – conclude – abbiamo condannato senza se e senza ma qualsiasi forma di violenza, ma sta al ministero dell’Interno di impedire che queste cose accadano”. Bravo #Formigli … e io mi domando e mi chiedo: “ ma laci crede quando mette allo stesso piano fascismo e antifascismo?! Per carità! #ottoemezzo pic.twitter.com/Oxx0UPAQZ5 — Lellesan79 (@Emanuel95917662) October 12, 2021 Adesso il punto è diventato: è colpa dei fascisti? Sì. Ma non ...

Gabriel90719266 : RT @CaressaGiovanni: Il vangelo secondo Giorgia Meloni: usare i temi di Francesco per capovolgerne il senso - HowlingMadMur11 : RT @la_kuzzo: "Stavo in An quando Fini ha fatto Fiuggi e il 'male assoluto' e compagnia cantante", dice - secondo un'agenzia - Giorgia Melo… - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: Il vangelo secondo Giorgia Meloni: usare i temi di Francesco per capovolgerne il senso - AndreaMarano11 : RT @la_kuzzo: "Stavo in An quando Fini ha fatto Fiuggi e il 'male assoluto' e compagnia cantante", dice - secondo un'agenzia - Giorgia Melo… - possibileferra1 : RT @EU_Possibile: Le fake news di Giorgia Meloni : no, l'Europa federale non è un super stato. Al contrario, secondo il progetto di Europa… -

