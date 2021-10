"Se penso a un vaccinato...". Roba da matti, Cesara Buonamici linciata dai no-vax per questa frase: siamo al delirio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel mirino della scatenata galassia no-vax e no-Green Pass, ora, ci finisce anche Cesara Buonamici, la conduttrice del Tg5. Tutta "colpa" di una sua riflessione consegnata a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. In studio, si parlava della possibilità di introdurre tamponi gratuiti per i non vaccinati. Idea che alla Buonamici non piace. E così, ecco che la mezzobusto del Tg5 spiega: "Bisogna spingere il maggior numero persone possibili a vaccinarsi. Ci sono ancora 8 milioni di non vaccinati, non sono poche - premette -. E poiché i vaccini proseguono lentamente, significa che arriveremo al 90% molto dopo il previsto. Ora, se si mettessero i tamponi gratuiti sarebbe uno sconfessare la linea del governo. Sarebbe come dire: non vi vaccinate, tanto i tamponi sono gratis", ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel mirino della scatenata galassia no-vax e no-Green Pass, ora, ci finisce anche, la conduttrice del Tg5. Tutta "colpa" di una sua riflessione consegnata a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. In studio, si parlava della possibilità di introdurre tamponi gratuiti per i non vaccinati. Idea che allanon piace. E così, ecco che la mezzobusto del Tg5 spiega: "Bisogna spingere il maggior numero persone possibili a vaccinarsi. Ci sono ancora 8 milioni di non vaccinati, non sono poche - premette -. E poiché i vaccini proseguono lentamente, significa che arriveremo al 90% molto dopo il previsto. Ora, se si mettessero i tamponi gratuiti sarebbe uno sconfessare la linea del governo. Sarebbe come dire: non vi vaccinate, tanto i tamponi sono gratis", ...

Advertising

RobertoBurioni : Penso che sia corretto continuare a informare le persone, ma temo che chi non si è ancora vaccinato - con un virus… - finneas67 : @intuslegens Questo lo penso anchio,ma sono vaccinato e ho il GP,ma sono contro ogni forma obbligatoria.Non pensare… - AlessandroTomb6 : @borghi_claudio @SCG341 Io penso che ci dovremmo vaccinare tutti, anche i ragazzi, perchè se io vengo a contatto co… - Antonio_Caramia : Non solo grazie a chi si è vaccinato. Un enorme grazie va a tutte le categorie che, più di altre, hanno pagato un… - LuceAlgida : @SusiTolin No, ancora porto mascherina e nei luoghi affollati (che cerco di evitare) temo qualche non vaccinato che… -