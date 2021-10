Se la princessa Amalia d’Olanda vorrà sposare una donna | sarà comunque regina

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se la principessa Catharina-Amalia, erede al trono olandese, volesse un giorno sposare una donna, sarebbe comunque regina. La svolta l’ha messa per iscritto il premier olandese Mark Rutte rispondendo a questioni sollevate in parlamento dopo l’uscita di un libro sulla diciassettenne futura monarca, primogenita degli attuali sovrani Guglielmo Alessandro e Máxima Zorreguieta.

