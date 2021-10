Se il TGR Bolzano è costretto a debunkare il proprio servizio manipolato dai novax

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Immaginate che questo articolo di Giornalettismo sia screenshottato in alcune sue parti e “rimontato” in modo tale da stravolgere il senso della notizia. Sarebbe sicuramente motivo di grande imbarazzo, anche se l’effetto di questo taglia e cuci non potrebbe in alcun modo essere imputabile alla testata. Ma come la mettiamo con il danno all’immagine di un giornale che ha sempre fatto del debunking e della correttezza dell’informazione una sua bandiera? Per questo comprendiamo quello che è successo con ilbufala TGR. La sede regionale Rai della provincia autonoma ha visto comparire in rete, all’improvviso, un suoche, tuttavia, era stato mutilato in una sua parte. La qual cosa aveva stravolto completamente il senso delstesso. Di cosa si parlava? LEGGI ANCHE > I no-green pass che ...