Scream ritorna con un nuovo film, ecco il trailer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=LtrbgB9lhzo La scena iniziale è quella tipica di molti cosiddetti slasher movies: un’ignara giovane donna risponde a una misteriosa telefonata ritrovandosi poi al cospetto di un terrificante serial killer che fa irruzione in casa sua. Non poteva che ripartire da lì Scream, il nuovo capitolo nella saga che ha fatto la fortuna proprio di questo genere di pellicole horror. La serie filmica ricomincia da dove aveva iniziato 25 anni fa, quando a idearla c’era il mitico regista Wes Craven, scomparso nel 2015 dopo aver firmato ben quattro capitoli di questo franchise. Nel trailer diffuso in queste ore ritorniamo faccia a faccia con Ghostface, l’assassino dalla maschera bianca deformata Come si vede nella clip di anticipazione, nel nuovo film, destinato a fare ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=LtrbgB9lhzo La scena iniziale è quella tipica di molti cosiddetti slasher movies: un’ignara giovane donna risponde a una misteriosa telefonata ritrovandosi poi al cospetto di un terrificante serial killer che fa irruzione in casa sua. Non poteva che ripartire da lì, ilcapitolo nella saga che ha fatto la fortuna proprio di questo genere di pellicole horror. La serieica ricomincia da dove aveva iniziato 25 anni fa, quando a idearla c’era il mitico regista Wes Craven, scomparso nel 2015 dopo aver firmato ben quattro capitoli di questo franchise. Neldiffuso in queste ore ritorniamo faccia a faccia con Ghostface, l’assassino dalla maschera bianca deformata Come si vede nella clip di anticipazione, nel, destinato a fare ...

