Scream 5 | rilasciato il trailer del quinto capitolo della saga

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)è una delle saghe cinematografiche horror di maggior successo. Il primonel 1996, è stato in grado di catturare un ampio pubblico. Per questo motivo,rientra tra i film cult del genere horror. Dal primo, diretto da Wes Craven, a oggi vi sono stati ben quattro sequelL'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scream rilasciato

Il nuovoha già una data americana, ovvero il 14 gennaio 2022, ma non sappiamo ancora quando arriverà da noi. In compenso però oggi è statoil primo trailer anche in lingua italiana.... ci siamo quasi:sta per arrivare. Il quinto capitolo del celebre franchise del cinema horror sarà nelle sale italiane a partire dal 13 gennaio 2021, mentre negli Usa verràdal 14 ...Scream 5 uscirà tra pochi mesi e il primo trailer rilasciato non lascia dubbi: sarà un terrificante ritorno nell'universo della saga.Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Scream, quinto capitolo del franchise creato da Wes Craven nei cinema a gennaio 2022.