Scoperto un misterioso segnale proveniente dal centro della Galassia | siamo arrivati a scoprire dov’è ET?

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’è undallo spazio e precisamente dal, che sta catalizzando l’attenzionecomunità scientifica internazionale: di cosa si tratta? Proviamo a scoprirlo assieme analizzando le ultime notizie in merito.radio dalla: i dettagli (Foto Fanpage)Attraverso un radiotelescopio molto potente, localizzato nei Paesi Bassi, sono stati appunto captati degli strani segnali radio, emessi da quattro stelle nano rosse. Nulla di particolare rilevante dirà qualcuno, se non fosse che tali corpi celesti non dovrebbero emettere alcun suono ma rimanere in silenzio.RADIODALLA ...