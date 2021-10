Scontri Roma, Meloni contro Lamorgese: “Sapevate tutto, questa è strategia della tensione” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – “Il ministro Lamorgese dice che sapeva e non ha fatto nulla. Se fino a ieri pensavano la sua fosse sostanziale incapacità, oggi la tesi è più grave: quello che è accaduto è stato volutamente permesso e questo ci riporta agli anni già bui. E’ stato calcolo, siamo tornati alla strategia della tensione“. Così Giorgia Meloni tuona contro il ministro dell’Interno sugli Scontri di sabato scorso a Roma. “La risposta della Lamorgese non è semplicemente insufficiente – afferma il leader di Fratelli d’Italia – ma offensiva delle forze dell’ordine. Sette agenti lasciati a prendere le bastonate davanti alle Cgil sono un fatto indecente ed offensivo di quella gente e di questo Parlamento non fatto di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021), 13 ott – “Il ministrodice che sapeva e non ha fatto nulla. Se fino a ieri pensavano la sua fosse sostanziale incapacità, oggi la tesi è più grave: quello che è accaduto è stato volutamente permesso e questo ci riporta agli anni già bui. E’ stato calcolo, siamo tornati alla“. Così Giorgiatuonail ministro dell’Interno suglidi sabato scorso a. “La rispostanon è semplicemente insufficiente – afferma il leader di Fratelli d’Italia – ma offensiva delle forze dell’ordine. Sette agenti lasciati a prendere le bastonate davanti alle Cgil sono un fatto indecente ed offensivo di quella gente e di questo Parlamento non fatto di ...

