Scontri Roma. Bufera sul giudice sul palco no vax, il caso finisce al Csm (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La ministra Cartabia incarica i suoi ispettori di procedere ad accertamenti urgenti. Angelo Giorgianni, consigliere alla Corte d'appello di Messina, era alla manifestazione del 9 ottobre, proclamando l'abrogazione del green pass e parlando di un "preavviso di sfratto" dato dal "popolo sovrano" a "coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere" Leggi su rainews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La ministra Cartabia incarica i suoi ispettori di procedere ad accertamenti urgenti. Angelo Giorgianni, consigliere alla Corte d'appello di Messina, era alla manifestazione del 9 ottobre, proclamando l'abrogazione del green pass e parlando di un "preavviso di sfratto" dato dal "popolo sovrano" a "coloro che occupano abusivamente i palazzi del potere"

Advertising

pdnetwork : Abbiamo chiesto al Governo di sciogliere tutte le organizzazioni di stampo fascista attraverso due mozioni presenta… - LegaSalvini : Daniele #Capezzone: 'Scontri a Roma? Il fatto che a quest'ora la Lamorgese sia ancora al suo posto è politicamente… - fattoquotidiano : Più di un anno di sit-in e cortei culminati, almeno in tre occasioni, in disordini e scontri. Ora l’arresto per qua… - Marina48118673 : RT @Libero_official: Interrogazione #FdI, la #Lamorgese: 'Non abbiamo fermato #Castellino per il timore di reazioni violente' #Roma #NoGree… - orange14smilzo : RT @GiorgiaMeloni: Ministro Lamorgese, la sua risposta sugli scontri di Roma è vergognosa. Lei sta ammettendo che sapeva ma non ha fatto nu… -