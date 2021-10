Scontri Roma 9 ottobre | interrogazione con la ministra Larmogese

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)– Si svolgerà oggi, mercoledì 13, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Ladell’Interno, Luciana Lamorgese (foto), risponderà a un’sulla gestione dell’ordine pubblico in occasione della manifestazione svoltasi ail 9scorso e in ordine allo scioglimento di associazioni sovversive (Lollobrigida – FdI). L'articolo L'Opinionista.