Scontri Green pass | Lamorgese | Rischi se si bloccava Castellino - Dura replica della Meloni | Allora il governo sapeva

Advertising

MediasetTgcom24 : Scontri Green pass, Lamorgese: rischi se si bloccava Castellino #lamorgese - ilfoglio_it : Sabato il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino non sarebbe dovuto stare sul palco No green pass a incit… - fanpage : Scontri #NoGreenPass, altri 24 denunciati dopo i disordini dello scorso sabato - fifaedo2 : Scontri Green pass, Lamorgese: 'Rischi se si bloccava Castellino' | Dura replica della Meloni: 'Allora il governo s… - RisatoNicola : Scontri #Greenpass, #Lamorgese: 'Rischio caos se si bloccava #Castellino' Ecco perché i poliziotti guardavano… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Green

a Roma, Salvini: 'Preoccupato per il Paese, chiesto incontro a Draghi. Di alcuni ministri non mi fido' Giuliano Castellino, ha ricordato il ministro, 'è destinatario di daspo, sorveglianza ...Il leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino , protagonista deglia Roma per il Nopass si è messo in evidenza 'quando ha espresso la volontà di indirizzare il corteo verso la Cgil'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese , alla Camera ...Il leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino, protagonista degli scontri a Roma per il No Green pass si è messo in evidenza "quando ha espresso la volontà di indirizzare il corteo verso la Cgil". Lo ...Sul mancato fermo di Giuliano Castellino, la ministra: "La scelta di procedere coattivamente nei suoi confronti non è stata ritenuta percorribile ...