Scontri a Roma, Lamorgese: "Nessun arresto per evitare rischi". Meloni attacca: "È strategia della tensione" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le autorità hanno scelto di non fermare uno dei leader di Forza nuova che sabato scorso ha preso d'assalto la sede nazionale della Cgil per evitare ulteriori violenze. Lo ha dichiarato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che oggi ha risposto al question time alla Camera sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione contro il green pass tenuta a Roma lo scorso 9 ottobre. Un intervento duramente criticato dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha accusato la ministra, da mesi nel mirino anche del segretario della Lega Matteo Salvini, di aver usato parole che "offendono il parlamento". Rivolgendosi ai deputati della Camera, Lamorgese oggi ha evidenziato come il vicesegretario di Forza nuova ...

