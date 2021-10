Sconcerti sullo scambio Vlahovic-Kulusevski | “Solo cash per la Fiorentina”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti dello. Le parole di Marioin cambio di? Non credo mai negli scambi, perché magaripotrebbe rifiutare.va venduto in contanti”. Fonte foto (Zimbio) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sulla Roma: “Hanno speso di più in assoluto. Su Abraham…”sulla Juventus: “Situazione di disagio. I giocatori arrivati…”su Immobile: “Non c’entra niente con la Nazionale” ...