Sconcerti elogia il Napoli | Nessuna in Serie A come gli azzurri!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il noto giornalista Marioha parlato del- e in particolare del suo centrocampo - a Calciomercato.com. Queste le sue dichiarazioni più interessanti: "Spalletti può disporre di cinque ottimi centrocampisti, di cui tre titolari, ossia Fabian Ruiz, Anguissa e Zielinski. Fabian Ruiz ZielinskiA questi si aggiunge Demme, appena tornato in gruppo, ed Elmas, che ha tempo per crescere ma, per il momento, rimane soltanto una valida alternativa. A completare il roster non bisogna dimenticarsi di Lobotka. Il reparto è molto flessibile ed efficiente: non sarà eccezionale, ma per me è il più completo dellaA. Merita un voto alto, 7.5".