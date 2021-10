Sciopero a Hollywood: il sindacato annuncia l’ultimatum (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il sindacato che rappresenta i lavoratori del cinema ha notificato ieri il proprio ultimatum: se non verrà raggiunto un accordo con gli studios, i 60000 membri dello IATSE (International alliance of theatrical stage employees) incroceranno le braccia da lunedì prossimo. Lo Sciopero rappresenterebbe la maggiore azione sindacale messa in atto nell’industria dell’intrattenimento da oltre un decennio e potrebbe determinare lo stop di tutte le produzioni di film e serie tv sui set in cui è in vigore il contratto scaduto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilche rappresenta i lavoratori del cinema ha notificato ieri il proprio ultimatum: se non verrà raggiunto un accordo con gli studios, i 60000 membri dello IATSE (International alliance of theatrical stage employees) incroceranno le braccia da lunedì prossimo. Lorappresenterebbe la maggiore azione sindacale messa in atto nell’industria dell’intrattenimento da oltre un decennio e potrebbe determinare lo stop di tutte le produzioni di film e serie tv sui set in cui è in vigore il contratto scaduto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Hollywood, sciopero delle maestranze contro lo sfruttamento L'ultima grande agitazione a Hollywood risale allo sciopero degli sceneggiatori che nel 2007 - 8 risultò nell'accorciamento della stagione televisiva e lo svuotamento dei magazzini degli studios. Uno ...

Sciopero a Hollywood: il sindacato annuncia l'ultimatum | il manifesto Il Manifesto Hollywood, sciopero delle maestranze contro lo sfruttamento La scorsa settimana lo IATSE (International alliance of theatrical stage employees), che sta negoziando un nuovo contratto con i produttori confederati, ha autorizzato lo sciopero di categoria. Il sin ...

