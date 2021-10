Scioglimento Forza Nuova: quale posizione prenderà il Governo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La questione è all’attenzione nostra e dei magistrati che stanno continuando le indagini per formalizzare le conclusioni“. Sono le parole di Mario Draghi dopo il G20 sull’Afghanistan, in risposta a un cronista sulla posizione che prenderà il Governo in merito allo Scioglimento di Forza Nuova. LEGGI ANCHE: G20 su Afghanistan, Mario Draghi: “Sottolineata la necessità L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La questione è all’attenzione nostra e dei magistrati che stanno continuando le indagini per formalizzare le conclusioni“. Sono le parole di Mario Draghi dopo il G20 sull’Afghanistan, in risposta a un cronista sullacheilin merito allodi. LEGGI ANCHE: G20 su Afghanistan, Mario Draghi: “Sottolineata la necessità L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

StefanoFeltri : +++ Forza Nuova, i fondi esteri dei neofascsti finanziano la propaganda No Vax +++ - fattoquotidiano : Limiti a tutti i cortei con la scusa di Forza Nuova. E Draghi sullo scioglimento fa melina. - fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, Segre firma la mozione di LeU per lo scioglimento di Forza Nuova - PES_PoA : RT @cgilnazionale: ???@giannafracassi su @ilmanifesto: 'Sabato #16ottobre in piazza per la democrazia. Il lavoro è l'antidoto al fascismo. T… - gjscco : RT @Mov5Stelle: Ci sono gli estremi per sciogliere Forza Nuova. Il Governo e il Parlamento sta lavorando a questo. Il MoVimento 5 Stelle è… -