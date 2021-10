Sci di fondo | Pellegrino e De Fabiani in Russia emblema del fallimento del sistema Italia | che però da qui può rinascere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Coppa del Mondo 2021-22 di sci diprenderà il via venerdì 26 novembre da Ruka, in Finlandia, e culminerà con i Giochi olimpici di Pechino 2022, programmati a febbraio. Per l’si tratta di una stagione molto particolare, poiché sono state effettuate scelte piuttosto singolari. I Mondiali di Oberstdorf 2021 non potevano non lasciare strascichi, in quanto sono stati un’autentica catastrofe, dove per paradosso le debacle agonistiche hanno quasi rappresentato il contorno di uno scenario da incubo. La rassegna iridata bavarese si è chiusa in anticipo, con il ritiro dell’intera squadra a manifestazione in corso. La ragione? Un paio di contagiati dal Covid-19 nello staff di supporto. La decisione ha messo in mostra una pochezza manageriale senza eguali. Per esempio atleti sani, o addirittura neppure presenti in loco, si sono visti negare la ...