Sci alpino, le convocate dell’Italia per Soelden. 8 azzurre, presenti Bassino, Brignone e Goggia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il grande momento sta per arrivare. Il Circo Bianco si prepara per tornare nuovamente in scena e l’esordio sarà nel consueto round sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach di Soelden. Per l’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino femminile è stato definito l’elenco delle convocate dell’Italia che si cimenterà sulle nevi austriache nel gigante in programma sabato 23 ottobre (prima manche ore 10.00, seconda alle 13.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato otto atlete, ovvero Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Roberta Midali, Karoline Pichler e Laura Pirovano. Il Bel Paese punta a un inizio convincente in un’annata particolarmente importante, visto che il target ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il grande momento sta per arrivare. Il Circo Bianco si prepara per tornare nuovamente in scena e l’esordio sarà nel consueto round sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach di. Per l’inizio della Coppa del Mondo di scifemminile è stato definito l’elenco delleche si cimenterà sulle nevi austriache nel gigante in programma sabato 23 ottobre (prima manche ore 10.00, seconda alle 13.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport). Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato otto atlete, ovvero Marta, Federica, Elena Curtoni, Sofia, Roberta Melesi, Roberta Midali, Karoline Pichler e Laura Pirovano. Il Bel Paese punta a un inizio convincente in un’annata particolarmente importante, visto che il target ...

