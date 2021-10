Sci alpino, i convocati dell’Italia per Soelden. Alex Vinatzer debutta in gigante (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’appuntamento è fissato per domenica 24 ottobre. Sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach di Soelden andrà in scena la prima gara della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sarà la prova tra le porte larghe (il gigante) a illuminare la scena con la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle 13.15. Lo storico in casa Italia parla di due piazzamenti sul podio: Manfred Moelgg secondo nel 2012 e Massimiliano Blardone secondo nel 2004. Il direttore tecnico della specialità Roberto Lorenzi ha convocato otto atleti. Al cancelletto di partenza ci saranno Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer, Hannes Zingerle, Giovanni Franzoni e Filippo Della Vite. Grande curiosità per Vinatzer che per la prima volta si cimenterà in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’appuntamento è fissato per domenica 24 ottobre. Sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach diandrà in scena la prima gara della stagione della Coppa del Mondo di scimaschile. Sarà la prova tra le porte larghe (il) a illuminare la scena con la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle 13.15. Lo storico in casa Italia parla di due piazzamenti sul podio: Manfred Moelgg secondo nel 2012 e Massimiliano Blardone secondo nel 2004. Il direttore tecnico della specialità Roberto Lorenzi ha convocato otto atleti. Al cancelletto di partenza ci saranno Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti,, Hannes Zingerle, Giovanni Franzoni e Filippo Della Vite. Grande curiosità perche per la prima volta si cimenterà in ...

Advertising

DiscoveryAlps : Torna la Coppa del Mondo di sci alpino! - STnews365 : Italia, ecco le squadre per i giganti di apertura di Coppa del Mondo Otto azzurre e otto azzurri scenderanno in pis… - OA_Sport : #SCIALPINO Annunciato l'elenco dei convocati dei gigantisti a Soelden: occhio alla prima di Vinatzer nel circuito m… - zazoomblog : Sci alpino le convocate dell’Italia per Soelden. 8 azzurre presenti Bassino Brignone e Goggia - #alpino #convocate… - OA_Sport : #SCIALPINO Il Circo Bianco sta per tornare in scena: Bassino, Brignone e Goggia guidano la squadra femminile di gig… -