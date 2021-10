Sci alpino, Coppa del Mondo in partenza: Bassino e Brignone in gara (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ stata definita la squadra di gigante femminile che prenderà parte al primo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo di sci alpino, sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach di Soelden, in programma sabato 23 ottobre (prima manche ore 10.00, seconda alle 13.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport), dove l’Italia vanta nella storia tre vittorie (Marta Bassino nel 2020 davanti a Federica Brignone, la stessa Brignone nel 2015 e Denise Karbon nel 2007) e undici piazzamenti complessivamente sul podio. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato otto atlete, che occuperanno tutti e otto i posti a disposizione della nostra squadra. Si tratta di Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Roberta Midali, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ stata definita la squadra di gigante femminile che prenderà parte al primo appuntamento stagionale dideldi sci, sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach di Soelden, in programma sabato 23 ottobre (prima manche ore 10.00, seconda alle 13.00 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport), dove l’Italia vanta nella storia tre vittorie (Martanel 2020 davanti a Federica, la stessanel 2015 e Denise Karbon nel 2007) e undici piazzamenti complessivamente sul podio. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato otto atlete, che occuperanno tutti e otto i posti a disposizione della nostra squadra. Si tratta di Marta, Federica, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Roberta Midali, ...

