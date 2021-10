Scatole con assorbenti gratuiti nei bagni di un liceo milanese. Gli studenti: “No all’Iva al 22%” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nei bagni del liceo artistico Umberto Boccioni di Milano, sono messi a disposizione degli assorbenti gratuiti. Gli obiettivi sono aiutare chi ne ha bisogno e, allo stesso tempo, unirsi alla protesta contro la tampon tax che in Italia stabilisce l'Iva al 22% su questi beni considerati non essenziali, ma di lusso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Neidelartistico Umberto Boccioni di Milano, sono messi a disposizione degli. Gli obiettivi sono aiutare chi ne ha bisogno e, allo stesso tempo, unirsi alla protesta contro la tampon tax che in Italia stabilisce l'Iva al 22% su questi beni considerati non essenziali, ma di lusso. L'articolo .

