Scarpe che si fanno notare? I 'trampoli' da mille euro che indossa pure... Fedez (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: le Scarpe Versace indossate da Elodie e Rocio Munoz Morales a Le Iene sono le stesse usate qualche giorno prima da Fedez per un simpatico video social. A ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: leVersacete da Elodie e Rocio Munoz Morales a Le Iene sono le stesse usate qualche giorno prima daper un simpatico video social. A ...

Advertising

zazoomblog : Scarpe che si fanno notare? I “trampoli” da mille euro che indossa pure… Fedez - #Scarpe #fanno #notare? #“trampol… - piaillusione : RT @heythere_b: Un personaggio dei fumetti bisessuale: “questa è imposizione”. Loro: 450 reality trash su etero con le scarpe da barca ara… - VolpeReal : RT @Droghino: Quando a 8 anni vai in giro con le scarpe che si illuminano da sole - acquavitalella : come sono passata dall'essere una sedicenne qualificata per i campionati nazionali di atletica all'essere una venti… - melanynberry : RT @heythere_b: Un personaggio dei fumetti bisessuale: “questa è imposizione”. Loro: 450 reality trash su etero con le scarpe da barca ara… -