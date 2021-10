Scaloni su Correa: “Ancora incerta la sua presenza contro il Perù” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il commissario tecnico albiceleste Scaloni ha aggiornato sulle condizioni fisiche dell’interista Correa. Ecco le sue parole: “Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi e domani come andrà, non possiamo che aspettare. Resta in dubbio per il Perù. Solo domani potremo dire se sarà a disposizione, prima vediamo se potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Se si sentirà bene, domani sarà dei nostri”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il commissario tecnico albicelesteha aggiornato sulle condizioni fisiche dell’interista. Ecco le sue parole: “Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi e domani come andrà, non possiamo che aspettare. Resta in dubbio per il. Solo domani potremo dire se sarà a disposizione, prima vediamo se potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Se si sentirà bene, domani sarà dei nostri”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

_Pupi81_ : RT @marifcinter: Scaloni: '#Correa? Non si è allenato ieri per precauzione, vediamo come sta oggi. Prenderemo precauzioni perché ci sia ma… - zazoomblog : Inter Scaloni sull’infortunio di Correa: «Non so se ci sarà con il Perù» - #Inter #Scaloni #sull’infortunio - jrbasket2015 : RT @marifcinter: Scaloni conferma quanto vi avevo detto ieri. Niente cose strane al ginocchio, tendini o lesioni o traduzioni bislacche.… - fcin1908it : Scaloni: “Correa? Speriamo di recuperarlo. Non sappiamo ancora se col Perù ci sarà” - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Scaloni: '#Correa? Non si è allenato ieri per precauzione, vediamo come sta oggi. Prenderemo precauzioni perché ci sia ma… -