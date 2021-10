Saviano | “15 anni dalla mia vita scortata | vorrei che tutto questo finisse”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Cheversario strano. Di quelli che non sai bene come gestire. 15fa iniziava la mia… quasi, quasi morte. A metà”. E’ il post con cui lo scrittore Robertofotografa la suasotto scorta iniziata dopo le minacce di morte da parte dei cartelli camorristici del clan dei casalesi, esprimendo anche l’auspicio che la situazione possa cambiare. “Ora che abbiamo sentenze e prove a dimostrarlo possiamo gridarlo che non ci hanno ucciso perché gliel’abbiamo impedito, non perché ci è stato concesso. Ogni lettrice, ogni lettore, ogni dibattito, ogni luce ha protetto lae scardinato l’orrore. Sono passati 15. Da 15non posso aprire le portiere dell’auto ...