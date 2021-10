San Carlo, 7 minuti di applausi per la Boheme. Emma Dante in lacrime: Il pubblico ha ritrovato la sua casa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ieri sera, alla fine di Boheme al Teatro San Carlo, sono scoppiata a piangere per un’opera così toccante in un teatro così luccicante e strapieno di gente, per il nostro amato pubblico che ha ritrovato la sua casa! E poi… mi hanno fatto piacere le parole di Franceschini.Così su Facebook la regista palermitana Emma Dante dopo il grande successo della Boheme, ieri sera al Teatro San Carlo di Napoli. “Credo – aveva detto il ministro – che non ci sia niente di meglio che ripartire dal San Carlo, dalla Boheme e da Emma Dante, è veramente una grande ripartenzà. Saluto e ringrazio il teatro San Carlo con tutti i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ieri sera, alla fine dial Teatro San, sono scoppiata a piangere per un’opera così toccante in un teatro così luccicante e strapieno di gente, per il nostro amatoche hala sua! E poi… mi hanno fatto piacere le parole di Franceschini.Così su Facebook la regista palermitanadopo il grande successo della, ieri sera al Teatro Sandi Napoli. “Credo – aveva detto il ministro – che non ci sia niente di meglio che ripartire dal San, dallae da, è veramente una grande ripartenzà. Saluto e ringrazio il teatro Sancon tutti i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo ...

