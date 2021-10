Salvini va da Draghi. Ma il premier lo tiene alla larga dalla questione green pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Ho chiesto un incontro a Draghi", aveva detto questa mattina Matteo Salvini in compagnia di Giorgia Meloni e degli altri leader del centrodestra durante la conferenza per Enrico Michetti. "Puoi avere anche un genio come presidente, ma se la macchina è ferma è un problema". E così è stato. Il segretario della Lega è stato ricevuto nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi. Un'ora di colloquio dopo il quale il leader del Carroccio è filato via senza rilasciare dichiarazioni. Di cosa avranno parlato in quello che si sta trasformando in una sorta di appuntamento settimanale fisso? "Di provvedimenti economici di prossima emanazione", riferisce il governo. "Con particolare riferimento alla Legge di Bilancio e al decreto fiscale". E però i piani di Salvini probabilmente erano altri. Per esempio avanzare delle soluzioni ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Ho chiesto un incontro a", aveva detto questa mattina Matteoin compagnia di Giorgia Meloni e degli altri leader del centrodestra durante la conferenza per Enrico Michetti. "Puoi avere anche un genio come presidente, ma se la macchina è ferma è un problema". E così è stato. Il segretario della Lega è stato ricevuto nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi. Un'ora di colloquio dopo il quale il leader del Carroccio è filato via senza rilasciare dichiarazioni. Di cosa avranno parlato in quello che si sta trasformando in una sorta di appuntamento settimanale fisso? "Di provvedimenti economici di prossima emanazione", riferisce il governo. "Con particolare riferimentoLegge di Bilancio e al decreto fiscale". E però i piani diprobabilmente erano altri. Per esempio avanzare delle soluzioni ...

Advertising

myrtamerlino : Ci sono immagini che valgono più di mille parole, ma la politica ha perso un'altra occasione. Con Draghi e Landini… - ItaliaViva : Nel 2019 abbiamo salvato il Paese dal rischio di un Governo sovranista Salvini-Meloni. Poi abbiamo mandato a casa C… - Agenzia_Ansa : Il leader della Lega Matteo Salvini a Palazzo Chigi per un incontro con Mario Draghi. Il leader della Lega: 'Ho c… - romi_andrio : RT @Marco_dreams: Sento alla radio che Salvini ha chiesto un incontro con Draghi perché “il paese ha bisogno di una pacificazione sociale,… - luisa_pacelli : RT @velo_di_maia: Incredibile! #Salvini, che fa di tutto per far deragliare il #Governo scrive che ha chiesto di incontrare #Draghi perché… -