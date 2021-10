Salvini-Meloni, se il derby si gioca (anche) a Gerusalemme (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La tregua dell’elefantino dura quasi un’ora e mezzo. A Palazzo della Minerva la destra italiana trova riparo dal turbinio di polemiche che la investe da giorni. Per gli occhiolini alla piazza no-vax, per la reticenza a condannare senza se e senza ma l’estremismo di Forza Nuova, regista dell’attacco alla Cgil sabato scorso. Il rumore è lontano alla riunione della Jerusalem Prayer Breakfast, il movimento di preghiera presieduto dall’ex membro della Knesset Robert Iliatov e dall’ex deputata del Congresso Usa Michele Bachmann. A fare gli onori di casa a Roma è il senatore leghista Simone Pillon. Ma in grandi ambasce nel Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva ci sono soprattutto Matteo Salvini e Giorgia Meloni, fianco a fianco con l’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar. Con loro il portavoce del Family Day Massimo Gandolfini, il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La tregua dell’elefantino dura quasi un’ora e mezzo. A Palazzo della Minerva la destra italiana trova riparo dal turbinio di polemiche che la investe da giorni. Per gli occhiolini alla piazza no-vax, per la reticenza a condannare senza se e senza ma l’estremismo di Forza Nuova, regista dell’attacco alla Cgil sabato scorso. Il rumore è lontano alla riunione della Jerusalem Prayer Breakfast, il movimento di preghiera presieduto dall’ex membro della Knesset Robert Iliatov e dall’ex deputata del Congresso Usa Michele Bachmann. A fare gli onori di casa a Roma è il senatore leghista Simone Pillon. Ma in grandi ambasce nel Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva ci sono soprattutto Matteoe Giorgia, fianco a fianco con l’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar. Con loro il portavoce del Family Day Massimo Gandolfini, il ...

