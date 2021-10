Salvini da Draghi propone la pacificazione nazionale a nome del centrodestra

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come nel primo incontro a due una settimana fa, il secondo faccia - a - faccia tra il premier Marioed il leader della Lega Matteoè durato circa un'ora. Da una nota emessa da Palazzo ...

Nel colloquio, durato un'ora,hanno inoltre 'parlato di attualità e dei prossimi provvedimenti economici. Tra le altre cose, hanno confermato l'intenzione di non aumentare le tasse'.Il comunicato emesso dalla Lega, invece, aggiunge che tra le altre cosehanno confermato l'intenzione di non aumentare le tasse. Il leader della Lega "ha sottolineato l'esigenza di ...Un incontro durato circa un'ora tra Matteo Salvini e Mario Draghi a Palazzo Chigi per affrontare i più stringenti temi d'attualità dell'agenda di governo ...Il leader della Lega ha sottolineato l'esigenza di ritrovare al più presto un clima di unità e concordia nel Paese, a partire dalle forze politiche', con 'una proposta di 'pacificazione nazionale' a n ...