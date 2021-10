Salvini da Draghi, incontro su manovra e decreto fiscale. Il leader della Lega: propongo pacificazione nazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il leader leghista ha chiesto al premier di farsi garante di un percorso di pacificazione in un periodo così pieno di tensioni: «L’emergenza è il lavoro, non il fascismo» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Illeghista ha chiesto al premier di farsi garante di un percorso diin un periodo così pieno di tensioni: «L’emergenza è il lavoro, non il fascismo»

Advertising

myrtamerlino : Ci sono immagini che valgono più di mille parole, ma la politica ha perso un'altra occasione. Con Draghi e Landini… - ItaliaViva : Nel 2019 abbiamo salvato il Paese dal rischio di un Governo sovranista Salvini-Meloni. Poi abbiamo mandato a casa C… - Agenzia_Ansa : Il leader della Lega Matteo Salvini a Palazzo Chigi per un incontro con Mario Draghi. Il leader della Lega: 'Ho c… - huge1961 : RT @Marco_dreams: Sento alla radio che Salvini ha chiesto un incontro con Draghi perché “il paese ha bisogno di una pacificazione sociale,… - GhostdogRunner : RT @EmilioBerettaF1: Scontri a Roma, Salvini vede Draghi per un'ora a Palazzo Chigi: 'Guidi la pacificazione nazionale. L'emergenza non è i… -