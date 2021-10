Salvini cannoneggia il governo | ' Di alcuni ministri non ho stima né fiducia'

Advertising

La campagna elettorale per le elezioni amministrative incombe e il leder della Lega entra a gambe tese sulle polemiche sullo scioglimento delle organizzazioni ...Mentre a Roma Matteoil governo sostenendo che la revisione del catasto prevista dalla delega fiscale è una ' patrimoniale ', in Alto Adige la giunta provinciale Svp - Lega presenta un disegno di legge ...La campagna elettorale per le elezioni amministrative incombe e il leder della Lega entra a gambe tese sulle polemiche sullo scioglimento delle organizzazioni neofasciste ...Mentre a Roma Matteo Salvini cannoneggia il governo sostenendo che la revisione del catasto prevista dalla delega fiscale è una “patrimoniale“, in Alto Adige la giunta provinciale Svp-Lega presenta un ...