Sally Rooney si rifiuta di tradurre in ebraico il suo ultimo romanzo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sally Rooney non ha autorizzato la traduzione del suo ultimo romanzo Beautiful World, Where Are You in ebraico come protesta contro la politica del governo d'Israele. L'acclamata scrittrice irlandese è sostenitrice da tempo della causa palestinese e della campagna mondiale di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS) contro in Israele. La decisione ha scatenato una polemica e il ministro israeliano per la Diaspora, Nachman Shaimini, ha parlato di una "forma di antisemitismo". I due precedenti romanzi dell'autrice, Conversations with Friends (uscito col titolo 'Parlarne tra amici' in Italia) e Normal People ('Persone normalì) erano stati tradotti in ebraico dalla Modan, una delle maggiori case editrici del Paese mediorientale, intenzionata a fare lo stesso con l'ultima opera di ...

