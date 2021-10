Salernitana | si apre una nuova strada per il futuro

Leggi su footdata

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) C’è una quarta offerta per l’acquisto della: a rivelarlo (o forse è il caso di dire, a ipotizzarlo) è la Repubblica, nella sua edizione locale. Nei giorni scorsi i trustee hanno diramato una nota che ha spostato al 15 novembre il termine per le manifestazioni di interesse (dopo quello del 30 settembre), dando così certezza del fatto che le tre arrivate finora “non possono essere ritenute valide, congrue e vincolanti”: secondo il quotidiano però, questa decisione nasconderebbe appunto la possibilità che vi sia già una quarta proposta sul tavolo, sebbene non ufficializzata, e che se ne stia valutando l’effettiva concretezza. Il club attualmente è valutato non meno di 40 milioni di euro.