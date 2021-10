Salernitana | allarme rosso | il faro dell’attacco rischia un lungo stop!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un giocatore dellasi è fermato in allenamento. Si tratta di Franck Ribery. Il giocatore francese ha purtroppo concluso anzi tempo la sessione di allenamento per un problema alla caviglia destra. Ribery,, infortunio L'entità dell'infortunio Il giocatore francese sembra aver subito un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento del malleolo. Se così fosse, ci sarebbe il rischio che Ribery debba stare fermo almeno un mese non potendo dunque dare il suo contributo alla causa granata.