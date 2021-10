Salame al cioccolato vegano | buonissimo e veloce da fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilalè una ricetta tradizionale della cucina italiana, un dolce che conquista il palato di tutti, dai più grandi ai più piccini. La ricetta presente in questo articolo, è perfetta per chi segue un’alimentazione vegana e ama gustare deliziosi dessert! Semplicissimo da preparare, vi serviranno davvero pochi ingredienti e che sicuramente avrete nella vostra dispensa. Inoltre, questo dolce non ha bisogno di cottura, ma basterà trasferirlo nel frigorifero per un po’ di tempo. I biscotti da utilizzare devono essere secchi e di qualsiasi tipo che amate di più. Stesso discorso è valido per la scelta del latte vegetale. Se preferite non aggiungere le nocciole, potete benissimo sostituirle con un altro tipo di frutta seca come le mandorle o con altri biscotti secchi. Ilal ...